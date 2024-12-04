Украина запустила серийное производство ракет-дронов "Паляниця"

В Украине серийно выпускают ракету-дрон "Паляниця" и масштабируют производство противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Министр подчеркнул, что "Паляниця" является разработкой частного стартапа, отметив высокие результаты работы частных оборонных предприятий. Ракета-дрон уже запущена в серийное производство.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Украина уже изготовила первые 100 ракет. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства обороны, которое координирует как государственные, так и частные инициативы по ракетостроению", – отметил Умеров, которого цитируют украинские СМИ.

Он также рассказал о возобновлении и масштабировании производства крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун", которые теперь могут поражать цели на большей дальности.

"Украинская ракетная программа – это не только о войне. Это о независимости, самодостаточности и технологическом прорыве. Наши успехи в ракетостроении доказывают: мы способны создавать оружие, которое меняет правила игры", – подчеркнул Умеров.