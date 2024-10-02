Доход биткоин-майнеров в сентябре упал до годового минимума

В сентябре майнеры первой криптовалюты получили совокупный доход в размере $815,7 млн. Это самый низкий показатель с начала года, согласно данным The Block.

Сумма комиссий в выручке добытчиков составила $13,86 млн — минимальное значение с момента появления стандарта BRC-20 в марте 2023 года.

11 сентября сложность майнинга обновила исторический максимум на отметке 63,67 Т. В ходе последующего перерасчета через две недели показатель сократился на 4,6% — до 88,4 Т.

Наряду с восстановлением курса биткоина к отметкам вблизи $66 000 это способствовало росту хешпрайса к уровням около $48 на PH/s в сутки (Hashrate Index).

В результате коррекции курса в конце месяца метрика откатилась к значениям в районе $44, что заметно выше зафиксированных в первые недели сентября $38 на PH/s в сутки.

По подсчетам специалистов JPMorgan, валовая прибыль майнеров от вознаграждения за добытый блок сократилась на 6% по сравнению с августом — до $16 100 за EH/s. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет банка.

Аналитики отметили, что на фоне роста средней цены биткоина и хешрейта в сентябре ежедневный доход добытчиков криптовалюты падает третий месяц подряд.

Ввиду увеличения вычислительной мощности сети майнеры остаются уверенными в перспективах цифрового золота, но могут усилить продажи в случае новых коррекций, полагают эксперты Glassnode.