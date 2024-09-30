Последнее обновление: 30.09.2024 16:12

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Израиль утром 30 сентября нанес авиаудар по центральному району Бейрута Кола, передает агентство AP со ссылкой на своего корреспондента на месте.

Это первый израильский авиаудар по центру столицы Ливана с начала нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке, случившегося около года назад после масштабного нападения террористической организации ХАМАС на Израиль.

В результате авиаудара по многоэтажному жилому зданию в центральном районе ливанской столицы Кола погиб один человек - член связанной с Хезболлах суннитской военизированной группировки "Аль-Джамаа Аль-Исламия", еще 16 человек пострадали, сообщил собеседник агентства AP.

Считается, что "Аль-Джамаа Аль-Исламия" сыграла значительную роль в текущем конфликте между Израилем и террористическим движением "Хезболлах", отмечает агентство.

По данным агентства AFP, целью была квартира двух членов группировки "Аль-Джамаа Аль-Исламия". При этом The Times of Israel написала, что сама группировка опровергла информацию о гибели ее членов при ударе ЦАХАЛ.

Радикальная организация "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) заявила, что в результате израильского удара по району Кола были убиты трое ее лидеров: начальник службы военной безопасности Мохаммад Абдель-Аал, военный командир Имад Одех и Абдельрахман Абдель-Аал.

В ЦАХАЛ пока не комментировали эту информацию.

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