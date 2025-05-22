Цены на нефть продолжают снижаться вечером в четверг

Нефть продолжает дешеветь вечером в четверг на опасениях, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами.

Так, июльские фьючерсы на Brent к 17:15 дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,05 до $63,86 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,03 до $60,54 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно, третье подряд, ускоренное увеличение добычи в июле, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 816 тысяч баррелей, дистиллятов - на 579 тысяч баррелей. Эксперты ожидали их снижения.