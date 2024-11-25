Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Израиль подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла".

Теперь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности. Об этом сообщает телеканал Kan.

Согласно информации, цель состоит в том, чтобы представить перемирие не как "компромисс", а как выгодное для Израиля решение.

Этот вопрос обсуждался Нетаньяху на встрече с несколькими высокопоставленными министрами и сотрудниками службы безопасности.

В частности, Израиль сохранит за собой право проводить военные операции на ливано-сирийской границе.

Кроме того, Вашингтон дал Израилю гарантии того, что он сможет действовать, если Хезболла нарушит соглашение.

Лидер Хезболлы Наим Касем заявил на прошлой неделе, что движение рассмотрело предложение о перемирии и представило ответ, теперь решение за Израилем.

Ранее советник президента США Амос Хохштейн сообщил израильским официальным лицам, что это их последний шанс продвинуться в реализации сделки, а если они ее не примут, он откажется от своих усилий. В таком случае Израилю и Хезболле придется ждать вступления в должность избранного президента Дональда Трампа в январе.