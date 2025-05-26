Последнее обновление: 26.05.2025 12:32

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются

Цены на нефть эталонных марок незначительно растут утром в понедельник на фоне новостей об отсрочке введения пошлин в 50% на импорт товаров в США из ЕС.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,28 до $65,06 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,34 до $64,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,26 до $61,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,33 до $61,53 за баррель.

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