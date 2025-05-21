Китай призвал США отказаться от разработки "Золотого купола"

Китай призвал США отказаться от строительства новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", утверждая, что разработка якобы нарушает принцип мирного использования космического пространства. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

"Мы призываем США отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и предпринять конкретные шаги по укреплению стратегического взаимного доверия между великими государствами и защиты глобальной стратегической стабильности", – сказала Мао Нин, которую цитирует The Global Times.

По ее словам, разработка, инициированная США, якобы нарушает принцип мирного использования космического пространства, закрепленного в Договоре о космосе. Это также может увеличить риски милитаризации космоса и побуждать к новой гонке вооружений, добавила представитель китайского МИД.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп одобрил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью $175 млрд. Предполагается, что ПРО должна оградить Америку от угроз со стороны России и Китая, заработав в 2029 году.