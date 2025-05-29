Крупный капитал переключился на Ethereum

Рынки фьючерсов и опционов указывают на растущий интерес крупных инвесторов к Ethereum по сравнению с биткоином. Это сигнализирует о возможном смещении акцентов на крипторынке, считает соуправляющий редактор CoinDesk Омкар Годбоул.

Данные биржи Deribit показывают: трейдеры активнее покупают колл-опционы на Ethereum. Индикатор изменения риска для эфира выше, чем для первой криптовалюты, отметил аналитик.

Открытый интерес (ОИ) к фьючерсам на Ethereum на Чикагской товарной бирже также демонстрирует опережающий рост. С начала апреля ОИ по ETH-контрактам увеличился на 186%, до $3,15 млрд. Годбоул подчеркнул, что рост ускорился в последние две недели. Для сравнения, ОИ по биткоин-фьючерсам вырос на 70% — до $17 млрд, но в последнюю неделю стабилизировался.

Премии по фьючерсам на Ethereum подтверждают эту тенденцию. По данным Velo, месячные фьючерсы на ETH торгуются с годовой премией 10,57% — максимум с января. Биткоин-деривативы показывают 8,74%.

Аналогичная ситуация наблюдается со ставками финансирования для бессрочных фьючерсов на офшорных биржах. В Ethereum они приблизились к 8%, тогда как для цифрового золота остаются ниже 5%.