Канада хочет присоединиться к программе перевооружения ЕС до 1 июля

Премьер-министр Канады Марк Карни хочет, чтобы его страна присоединилась к программе перевооружения Европейского Союза ReArm Europe до 1 июля. Об этом глава правительства заявил во вторник в интервью общественному вещателю CBC.

Марк Карни выразил надежду, что Канада сможет присоединиться к большому европейскому плану оборонного перевооружения до 1 июля, что станет шагом к уменьшению зависимости страны от Соединенных Штатов в сфере вооружений и боеприпасов.

Он сделал это заявление в эфире после тронной речи, в которой его правительство обязалось присоединиться к программе ReArm Europe.

В речи не было определено временных рамок, но Карни сказал, что хочет действовать агрессивно.

"Семьдесят пять центов с каждого доллара капитальных расходов на оборону идут в США. Это глупо", – сказал Карни ведущему Дэвиду Кокрейну.

Канада ведет переговоры с Европейским Союзом с момента вступления Карни в должность – до весенних федеральных выборов – о присоединении к плану перевооружения Европы.

"Мы достигаем значительного прогресса в этом вопросе, и ко Дню Канады мы хотели бы видеть что-то конкретное", – сказал Карни.

Вскоре после того, как премьер-министр предложил более тесное оборонное сотрудничество с Европой, президент США Дональд Трамп на Truth Social заявил, что его администрация ведет переговоры с Канадой о присоединении к системе противоракетной обороны "Золотой купол", которая "будет стоить $61 млрд, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией, но будет стоить НОЛЬ долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом. Они рассматривают это предложение!".

В начале мая премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Трампом в Белом доме категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".