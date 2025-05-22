Последнее обновление: 22.05.2025 17:24

Израиль усилит охрану своих диппредставительств в мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить меры безопасности в диппредставительствах страны после убийства двух сотрудников посольства в Вашингтоне. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщили в офисе главы правительства.

«Я распорядился усилить охрану израильских миссий по всему миру и представителей государства», - сказал Нетаньяху.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших.

«Мое сердце опечалено семьями молодых влюбленных, чьи жизни оборвались в одно мгновение из-за ужасного убийцы-антисемита».

Как сообщалось, в среду вечером возле Еврейского музея в столице США были застрелены двое сотрудников посольства Израиля.



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