ЕС и США призвали Израиль и Ливан к трехнедельному перемирию

ЕС, США и еще 10 стран призвали Израиль и Ливан к трехнедельному перемирию.

"Мы призываем все стороны, включая правительства Израиля и Ливана, немедленно одобрить временное прекращение огня", - говорится в совместном заявлении стран, опубликованном Белым домом после интенсивной дискуссии в ООН.

Прекращение огня предлагается распространить на демаркационную линию между Ливаном и Израилем, что должно способствовать переговорам, сказал агентству Reuters высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Израиль продолжил авиаудары по Ливану, по меньшей мере 72 человека погибли за минувшие сутки, пишет агентство со ссылкой на данные министерства здравоохранения Ливана. Также министерство заявило, что 223 человека получили ранения.

Недавнее заявление главнокомандующего Израиля, что наземное наступление возможно, вызвало у стран-союзников опасения, что конфликт может спровоцировать более масштабную войну на Ближнем Востоке. В течение последних нескольких месяцев Вашингтон взаимодействовал с официальными лицами в Израиле и Ливане, чтобы сократить военные действия, сказал Reuters высокопоставленный представитель Белого дома. Чиновник сказал, что Байден сосредоточился на возможности прекращения огня "почти на каждых переговорах, который он имел с мировыми лидерам" на Генеральной Ассамблее ООН.

27 сентября ожидается выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее.