Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются на фоне опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,21 до $64,53 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $0,04 до $64,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,28 от уровня закрытия пятницы, до $61,25 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за праздника.