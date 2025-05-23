Kraken запустит торги токенизированными акциями Apple и Tesla

Биржа Kraken запустит торговлю токенизированными акциями Apple, Tesla, Nvidia и еще 50 компаний для пользователей из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки с конца июня. Об этом пишет WSJ.

Привязанные к реальным ценным бумагам токены xStocks будут работать на блокчейне Solana и торговаться круглосуточно.

Каждый актив обеспечен акцией или долей в ETF через партнера Kraken — швейцарскую компанию Backed Finance. Цена xStocks будет синхронизироваться с рыночной стоимостью базовых активов.

Инвесторы смогут выводить токены на сторонние биржи или личные кошельки, а также использовать их как залог в криптотрейдинге.

По словам CEO Kraken Арджуна Сети, сервис упростит доступ к американскому рынку для иностранных клиентов: сейчас сделки через локальных брокеров сопровождаются высокими комиссиями и долгим расчетом.

В Kraken заявили, что работают с надзорными органами для легализации xStocks в каждой юрисдикции.

Напомним, в марте источники Bloomberg сообщили о планах биржи получить публичный статус в I квартале 2026 года.

В том же месяце Kraken заключила соглашение о приобретении платформы для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд.

Позднее торговая платформа объединилась с платежной системой Mastercard для выпуска физических и цифровых дебетовых криптокарт.