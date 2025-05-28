ЕС хочет создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз

Европейский Союз хочет создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критической инфраструктуры. Об этом журналистам заявила 28 мая главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас.

По ее словам, ЕС хочет создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критической инфраструктуры, что отражает усиленный интерес к региону после начала войны России против Украины.

"Целью нового центра безопасности будет раннее предупреждение о возможных угрозах путем усиления возможностей в сфере наблюдения", – пояснила Каллас, которую цитирует Bloomberg.

Она отметила, что информация по возможности будет передаваться Украине и другим странам Черноморского региона.

Каллас также предложила организовать специальную министерскую встречу ЕС со странами региона для усиления сотрудничества.

Стоит напомнить, что по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Однако после этого Россия выкатила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора. А Франция выступила против условий для установления перемирия в Черном море.