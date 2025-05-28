Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем в среду

Подъем цен на нефть усилился днем на сообщениях о том, что США запретили компании Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,46 до $64,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,47 (0,77%), до $61,36 за баррель.

Рост котировок в среду обусловлен сообщениями о том, что Chevron Corp. лишилась права экспортировать нефть из Венесуэлы.