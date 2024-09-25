Израиль нанес очередные удары по ливанской долине Бекаа

Израильские ВВС в среду утром нанесли очередную серию ударов по югу Ливана и по долине Бекаа, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит масштабную серию ударов по южному Ливану и по долине Бекаа", - сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным военных, ливанская группировка "Хезболла" запустила утром в среду около 40 ракет по израильской территории. Одна из ракет попала по жилому дому в городе Цфат на севере Израиля. Никто не пострадал.

Израильские военные ранее на этой неделе начали масштабную операцию по нанесению ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Боевики Хезболлы, со своей стороны, продолжают ракетные обстрелы израильской территории.