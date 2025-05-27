Богатые люди мира массово вывозят золото в Сингапур из-за страха перед кризисами

В ответ на экономическую и геополитическую нестабильность все больше состоятельных людей со всего мира вывозят золото в безопасные хранилища за рубежом.

В частности, одним из самых популярных направлений является Сингапур, пишет CNBC.

Недалеко от аэропорта Сингапура находится шестиэтажное хранилище под названием The Reserve, украшенное ониксом и защищенное сверхсовременной системой безопасности. В нем хранится золото и серебро на сумму около $1,5 млрд.

С января по апрель 2025 года спрос на хранение драгметаллов в этом хранилище вырос на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Продажи слитков золота и серебра выросли на 200%.

По словам основателя хранилища Грегора Грегерсена, 90% новых клиентов – из-за пределов Сингапура. Люди боятся нестабильности, тарифов, экономических кризисов и потому все чаще ищут безопасные места для хранения своих активов.

"Идея размещения физического металла в безопасной юрисдикции, такой как Сингапур, со сторонами, которым они могут доверять, становится большой тенденцией сегодня", – отметил Грегерсен.

В последние месяцы цены на золото стремительно росли, причем цены на слитки достигали рекордных максимумов подряд.

Отчасти этому способствовала привлекательность золота как безопасной гавани в условиях волатильности, вызванной торговой напряженностью между США и Китаем и массовой распродажей американских активов в апреле.

Хотя цены на золото недавно снизились после того, как аппетит инвесторов к риску улучшился из-за ослабления торговой напряженности между двумя экономическими сверхдержавами, некоторые обозреватели рынка все еще считают, что они могут подняться до $5000 за унцию в следующем году.

Спотовые цены на золото сейчас торгуются на уровне $3346,32 за унцию, что близко к историческим уровням.

По словам Грегерсена, состоятельные люди также все чаще предпочитают физические слитки золота вместо бумажных, потому что они не хотят иметь столько рисков, связанных с контрагентами и геополитическими рисками.

Хотя хранение и обладание физическим золотом не полностью свободно от ценового воздействия, оно ограничивает влияние определенных рисков, которые несет в себе бумажное золото.

Аналитики называют Сингапур "Женевой Востока": это политически и экономически стабильное государство с высоким уровнем безопасности.

Кроме того, Сингапур – это транзитный хаб. То есть, здесь удобно не только хранить, но и перевозить или забирать золото. Это делает его особенно привлекательным для состоятельных клиентов по всему миру.

Конкурентом Сингапура остается Дубай, однако, по словам аналитиков, процессы хранения могут быть слишком бюрократическими.