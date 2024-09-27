Банк развития похвастался "успешными дебютными выплатами" владельцам евробондов

Банк развития заявил про успешные дебютные выплаты держателям еврооблигаций банка, учитываемых в российской депозитарной системе.

Как сообщается на сайте финучреждения, выплаты произведены в соответствии с постановлением Совета министров № 381 от 28 мая 2024 года.

"Банк развития продолжит изыскивать подходы к исполнению обязательств перед прочими категориями держателей еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Соответствующую актуализированную информацию Банк развития будет размещать в разделе "Инвесторам" на своем сайте.