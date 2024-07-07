Ливан выпустил по территории Израиля около 20 ракет

Израильская система противовоздушной обороны перехватила часть из порядка 20 ракет, которые были выпущены по Израилю из Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, около 20 ракет были выпущены из Ливана по району Нижней Галилеи (в северо-восточной части Израиля). Некоторые из них удалось перехватить системе ПВО.

Кроме того, рано утром 7 июля "после сирен, прозвучавших в районе Рамот-Нафтали на севере Израиля, система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель.