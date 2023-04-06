Последнее обновление: 06.04.2023 16:23

Ливан выпустил десятки ракет по северу Израиля

Ливан выпустил десятки ракет по северу Израиля, сообщают местные СМИ, отмечая, что система ПВО "Железный купол" перехватила не все ракеты.

Под обстрелом оказались города Бетцет и Шломи в Западной Галилее. По предварительным данным, один человек был ранен шрапнелью в деревне Фассута неподалеку от границы с Ливаном и женщина получила травмы, спеша в бомбоубежище.

Израильские военные сообщили, что в связи с обстрелом в воздух поднимались истребители. ЦАХАЛ совершил ответный обстрел по окрестностям города Тир на юге Ливана.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получает регулярные отчеты о происходящем. Позднее в четверг он проведет совещание с руководителями силовых структур, передает Интерфакс.

Ответственность за ракетный обстрел Израиля пока не взяла на себя ни одна организация. Times of Israel отмечает, что за несколько часов до этого действующая в Ливане "Хезболла" предупредила, что поддержит любые действия палестинцев в ответ на рейды израильских силовиков в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.



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