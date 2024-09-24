Последнее обновление: 24.09.2024 16:45

Saudi Aramco готовит размещение долларовых облигаций

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco готовит размещение очередного выпуска долларовых облигаций.

Компания уполномочила банки на выпуск долларовых исламских бондов (сукук), говорится в сообщении Aramco, направленном Саудовской фондовой бирже. Организацией размещения занимаются, в частности, Al Rajhi Bank, Citigroup, JPMorgan и Standard Chartered.

В июле компания привлекла $6 млрд за счет размещения облигаций, которое стало первым за три года. Спрос инвесторов на бумаги Aramco тогда превысил $23 млрд.

Правительство Саудовской Аравии и госкомпании активно привлекают средства для финансирования амбициозной программы диверсификации экономики.



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