Франция до конца года выделит €60 млн на поддержку энергетики Украины

Спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Хайльбронн анонсировал выделение €60 млн на поддержку украинской энергетики до конца года. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Хайльбронн представлял Францию на министерской встрече G7+ по вопросам энергетической поддержки в кулуарах Генассамблеи ООН.

"С приближением зимы ситуация критическая – мы должны действовать сейчас, чтобы быстро найти конкретные энергетические решения. Франция предоставит не менее €60 млн до конца года", – написал он.