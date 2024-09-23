Швейцарский регулятор расследует последние месяцы деятельности Credit Suisse

Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA заказал проверку того, как Credit Suisse руководил событиями, приведшими к его краху в 2023 году, когда банк был приобретен его давним конкурентом UBS. Об этом пишет швейцарская газета SonntagsZeitung.

По данным газеты, FINMA изучает 15 месяцев, предшествовавших государственному слиянию в марте прошлого года, для чего, по ее словам, было опрошено около десятка нынешних или бывших сотрудников обоих банков. Для проведения аудита антикризисного управления в Credit Suisse FINMA поручила юридической фирме Wenger Plattner, которая и проводила интервью.

Ожидается, что парламентский комитет Швейцарии, который расследовал, как власти справились с банкротством Credit Suisse, представит свой отчет позже в этом году. В апреле швейцарские власти разработали пакет мер, включая более жесткие требования к капиталу UBS, направленных на предотвращение повторения краха Credit Suisse. Ожидается, что парламент обсудит эти предложения после публикации парламентского отчета.