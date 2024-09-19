Китайские банки в августе зафиксировали дефицит расчетов по валютным операциям

В августе 2024 года коммерческие банки Китая зафиксировали чистый дефицит расчетов по валютным операциям в размере 8,7 млрд юаней (около $1,23 млрд). Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (ГУВК) КНР.

Согласно информации, в пересчете на юани объем покупок иностранной валюты китайскими банками за отчетный период составил 1,36 трлн юаней, а объем продаж - 1,37 трлн юаней.

Трансграничный поток капитала в Китае стал более стабильным, а спрос и предложение иностранной валюты на внутреннем рынке в целом сбалансированы, пишет Синьхуа.

Ожидается, что при постоянном улучшении как внутренней, так и внешней среды валютный рынок станет более стабильным, а рыночные операции будут оставаться рациональными и упорядоченными.

По сообщению ГУВК, внешняя торговля Китая продолжает улучшаться. В будущем валютный рынок страны, как ожидается, сохранит стабильную работу, чему способствуют консолидированное восстановление экономики страны и растущая внутренняя устойчивость рынка.