Суд ЕС отменил €1,49 млрд штрафа против Google

Суд общей юрисдикции ЕС постановил отменить штраф в размере €1,49 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о деле от 2019 года, когда Европейская комиссия заявила, что компания Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке в отношении продукта под названием AdSense для поиска. Тогда Еврокомиссия оштрафовала техгиганта на €1,49 млрд, а Google в ответ обжаловала это решение.

Еврокомиссия утверждала, что Google злоупотреблял своим доминированием на рынке, наложив ряд ограничительных положений в контракты с веб-сайтами третьих сторон, что в итоге помешало конкурентам размещать свои объявления в поиске на этих веб-сайтах.

Суд общей юрисдикции ЕС принял решение, которым поддерживает большинство выводов Еврокомиссии, однако отменяет решение, которым Еврокомиссия наложила штраф.

В суде добавили, что Еврокомиссия не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства при оценке продолжительности положений контракта, которые она считала злоупотреблениями.

Сейчас Европейская комиссия может обжаловать сегодняшнее судебное решение в высшей инстанции - Европейском суде.