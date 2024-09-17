Подписан указ об обращении токенов в Беларуси

Лукашенко 17 сентября подписал указ № 367 "Об обращении цифровых знаков (токенов)", сообщает его пресс-служба.

Указ предусматривает запрет для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - резидентов ПВТ, на покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптобирж (криптообменников).

"Это будет способствовать развитию прозрачного и контролируемого обращения цифровых знаков (токенов), в первую очередь криптовалюты, и предотвращению вывода из страны похищенных с банковских счетов граждан денежных средств путем их обмена на криптовалюту на зарубежных криптоплощадках", - говорится в комментарии.