В РФ обнаружили сотни нелегальных майнинговых ферм

С начала 2024 года специалисты МТС выявили в России свыше сотни незаконных майнинговых ферм на территории обслуживания клиентов. Об этом рассказал руководитель центра IoT корпорации Павел Федосов.

Платформа от MTC способна вычислять приборы учета, передающие заниженные показания, и конкретные участки сети при помощи больших данных и ИИ. Система анализирует энергопотребление и находит характерные признаки хищений.

Лидерами среди регионов РФ по количеству нелегальных ферм для добычи криптовалют стали Северный Кавказ и Иркутская область, пишет ТАСС.

Специалисты «Иркутскэнергосбыт» с 2022 года ведут «карту серого майнинга». По данным местных СМИ, в текущем году энергетики добавили на нее 850 новых точек. Сейчас на карте более 7350 отметок.

Напомним, с 1 сентября в РФ вступил в силу закон о регулировании добычи криптовалют в стране.