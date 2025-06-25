Финляндия завершила строительство второго участка забора на границе с Россией

Финляндия завершила строительство второго участка забора на восточной границе с Россией. Об этом сообщила во вторник финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на финскую пограничную службу.

Согласно информации, недавно построенный участок расположен в районе Кайнуу и состоит из восьми сегментов протяженностью около 18 км. Ранее было завершено строительство первого 35-километрового участка.

Парламент Финляндии одобрил проект строительства забора в 2022 году, планируя в конечном итоге охватить около 200 км 1300-километровой границы страны с Россией. Строительство началось в 2023 году, каждый участок включает в себя стальную решетку, служебную дорогу, очищенную буферную зону и систему технического наблюдения.

Участок Кайнуу технологически усовершенствован по сравнению с первоначальным пилотным сегментом, построенным недалеко от юго-восточного города Иматра. По сообщениям Yle, эти обновления включают в себя систему наблюдения с помощью искусственного интеллекта, способную различать людей и животных для уменьшения ложных тревог, и систему громкоговорителей, которая позволяет дистанционно общаться с людьми возле забора.

При этом все наземные КПП между Финляндией и Россией закрыты с декабря 2023 года.