Украина и РФ провели новый обмен военнопленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - сообщил он.

Согласно информации, в Украину вернулись защитники, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Между тем в Координационном штабе Украины сообщили, что все освобожденные сегодня защитники - представители рядового и сержантского состава.

Минобороны РФ, в свою очередь, тоже сообщило, что из плена вернули группу российских военных в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.

В настоящее время они находятся на территории Беларуси, где "им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь".

Масштабный обмен проходит с 9 июня. Состоялось уже несколько раундов обменов, однако стороны не называют число обмененных в каждом раунде.