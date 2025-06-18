Суд конфисковал аэропорт «Домодедово» в пользу государства

Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства. Об этом пишет газета «Коммерсант».

В Генпрокуратуре утверждают, что бенефициары компании Дмитрий Каменщик и Валерий Коган распоряжались активами стратегического предприятия, имея иностранные гражданства (Турции и ОАЭ у Каменщика, Израиля у Когана), и выводили прибыль за границу с помощью офшоров.

По версии Генпрокуратуры, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать «ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями» и решили перевести бизнес с кипрской холдинговой компании на российскую, «ДМЕ Холдинг».

При этом они скрыли реальную структуру владения холдингом и статус Когана как контролирующего лица, а также и сведения о его израильском гражданстве.

Между тем источник «Коммерсанта», близкий к бенефициарам Домодедово, объяснял, что Каменщик получал документы зарубежных стран «вынужденно», чтобы осуществлять бизнес-деятельность за рубежом. По словам источника, Каменщик давно отказался от иностранного гражданства и уведомил об этом российские органы власти. У Когана же вообще не было иностранного гражданства.

Как пишет «Коммерсант», в группу компаний входят 25 организаций стоимостью более 1 трлн рублей. 100% акций «ДМЕ Холдинг» будут обращены в доход государства.

Аэропорт Домодедово был приватизирован на рубеже 1990-х и 2000-х годов. В 90-е им владело государственное «Домодедовское производственное объединение гражданской авиации» (ДПО ГА), «Ист Лайн» Дмитрия Каменщика и Антона Бакова тогда арендовала у предприятия грузовые самолеты, чтобы доставлять в Россию товары народного потребления из Китая.

В 1996 году «Ист Лайн» профинансировала строительство нового пассажирского терминала, получив взамен долю в нем. В 1997-м решением правительства ДПО ГА разделили на три части, совладельцем терминала стало ОАО «Аэросервис Домодедово», которое позже обанкротилось по иску поставщика коммунальных услуг, а «Ист Лайн» выкупила долю государства в аэровокзальном комплексе.

В начале 2000-х имущество было перерегистрировано на кипрский офшор Hacienda Investments Ltd. Параллельно связанные с «Ист Лайн» структуры заключили с государственной компанией ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (правопреемник ДПО ГА) договор аренды аэродромного комплекса на 75 лет за 3,2 млн рублей.