В Дагестане под землей нашли 17 биткоин-майнеров

В Сергокалинском районе Дагестана обнаружена подземная ферма для добычи криптовалюты на 17 устройств. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

ASIC-майнеры и вентиляторы располагались в узкой шахте и были нелегально подключены к энергосистеме.

Материалы дела передали правоохранительным органам.

В преддверии отопительного сезона проблема незаконного майнинга снова вышла для правительства Дагестана на первый план.

Премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что владельцы оборудования стали чаще устанавливать фермы под землей или использовать передвижные установки.

Между тем с начала 2024 года специалисты МТС выявили в РФ свыше сотни незаконных майнинговых ферм на территории обслуживания клиентов.