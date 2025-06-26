Россия ввезла запчасти для самолетов на миллиард евро, несмотря на санкции

Несмотря на санкции ЕС и США, Россия импортировала детали для самолетов Boeing и Airbus на €1 млрд. Об этом сообщает финский вещатель Yle.

С февраля 2022 по сентябрь 2024 года в Россию нелегально ввезли запчасти для Airbus на €600 млн и для Boeing - на €400 млн.

Речь идет о двигателях, салонном оборудовании, а также системах, которые могут иметь военное применение, в частности радары и бортовые компьютеры.

В схемах участвовали более 360 компаний из Турции, Китая, ОАЭ, Габона и других стран. Часть из них уже попала в западные санкционные списки. Среди главных получателей - российские перевозчики, в частности S7 Engineering, которая обслуживает западные самолеты.

Отдельные партии поступали в Россию также через Индию. Журналисты Investigate Europe установили, что из этой страны в РФ было отправлено более 700 грузов, которые содержали критически важные детали, в том числе для военной авиации. По данным, около четверти из них получила компания Utair, которая с декабря 2024 года находится под санкциями ЕС.

По официальной статистике, российские авиакомпании располагают 1138 самолетами, из которых около 66% - это Boeing и Airbus. Эти самолеты обеспечивают 90% пассажирских перевозок в стране.