Последнее обновление: 26.06.2025 18:00

Россельхознадзор вернул в Беларусь две партии говядины

За минувшую неделю на российско-белорусской границе в Псковской области государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приостановлено перемещение около 3,5 тонны говядины в четвертинах на кости, которая перевозилась в машинах без холодильного оборудования.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, мясная продукция направлялась в РФ из Беларуси в неизвестном направлении.

В ходе проверки установлено отсутствие маркировки (клейм) на товаре и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Кроме того, ввоз в РФ говядины на кости с территории Беларуси, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

«Перемещение двух партий говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза в Беларусь», - проинформировало ведомство.

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