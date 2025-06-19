Россия ночью запустила по Украине более ста беспилотников разных типов

В ночь на 19 июня Россия запустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Согласно информации, запускались ударные беспилотники типа "шахед" и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям российских городов Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 88 "шахедов" и беспилотников других типов на севере, востоке, юге и в центре страны.

При этом 40 из них сбиты огневыми средствами поражения, 48 – локационно потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание в шести локациях.

Об атаках беспилотников в ночь на 19 июня сообщали, в частности, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.