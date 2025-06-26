Минск и Москва все еще не выработали формулу ценообразования на нефть и газ

Вопрос выработки формулы ценообразования на нефть и газ в так называемом Союзном государстве (СГ) Беларуси и России все еще не выработан. Это следует из заявлений госсекретаря СГ Сергея Глазьева.

"Вопрос еще до конца не решен. Но здесь на двухсторонней основе правительство вместе с корпорациями находят всегда решение. Эти решения, может быть, носят не всегда долгосрочный характер, но они позволяют, во всяком случае, видеть перспективу на текущий и на будущий годы", - ответил Глазьев, которого цитирует ТАСС.

По его словам, этот вопрос давно определен как ключевой. Тем не менее сроки его окончательного решения переносятся.

"Я помню, еще когда мы создавали Таможенный союз в 2008 году, этот вопрос был поставлен как ключевой, и мы его решаем. На каждом историческом этапе находится решение. Фактически, мы выстроили двусторонние взаимоотношения России и Беларуси в рамках единого экономического пространства ЕАЭС, где уже много лет происходит перенос сроков создания общего рынка нефти и газа. Вот, в последний раз должны были принять [решение] в прошлом году", - рассказал он.

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск и Москва доработают вопросы, касающиеся нефти и газа, в частности выработают формулу ценообразования.