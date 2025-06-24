Северная Корея строит крупнейший оружейный завод для экспорта в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, приказал возвести крупнейший за всю историю страны военный завод. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на спутниковый анализ компании Planet Labs.

Новое предприятие расположено рядом с уже имеющимся военным объектом, но по масштабам должно значительно его превысить.

По оценкам экспертов, производство на заводе будет ориентировано не только на нужды КНДР, но и на российскую армию. Глава корейского бюро Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерик Спор в комментарии BILD отметил, что поставки оружия стали ключевым источником доходов для Пхеньяна.

"После того как украинцы вывели из строя часть российских стратегических бомбардировщиков, Москва может сделать ставку на баллистические ракеты наземного базирования. А именно такие ракеты, в частности KN-23, поставляет Северная Корея", - пояснил Спор.