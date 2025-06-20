Последнее обновление: 20.06.2025 11:03

Россия ночью запустила по Украине более восьмидесяти дронов

Россия в ночь на 20 июня запустила по Украине 86 ударных дронов и имитаторов, есть попадания в восьми локациях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 23:00 19 июня россияне запустили 86 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауды в аннексированном Крыму.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 70 дронов на севере, востоке и юге страны. 34 – сбиты огневыми средствами поражения, 36 – локационно потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание в восьми локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях.

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