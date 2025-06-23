Последнее обновление: 23.06.2025 14:08

РФ ночью нанесла массированный удар ракетами и дронами по столице Украины

РФ в ночь на понедельник нанесла массированный удар ракетами и дронами по столице Украины. От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

"Самые тяжелые последствия - в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По состоянию на сейчас 4 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей", - написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram- канале.

По его словам, под завалами, разбор которых продолжается, еще остаются люди.

В городе Белая Церковь в Киевской области от обстрелов пострадала жилая и медицинская инфраструктура, один человек погиб, восемь ранены. Во время ликвидации последствий обстрелов двое спасателей получили травмы, сообщил Клименко.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число погибших выросло до 5 человек. Всего в городе от ночных обстрелов РФ, по его словам, пострадало 19 человек, восемь из них госпитализированы.

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