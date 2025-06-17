Последнее обновление: 17.06.2025 12:15

Власти Беларуси заключат соглашения с тремя российскими регионами

Правительство Беларуси заключит соглашения с тремя российскими регионами. Это следует из постановления Совмина № 333 от 13 июня 2025 года.

Согласно документу, решение о заключении соглашений принято на основе предложений Минпрома, Минспорта и Госстандарта.

В частности, соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах будет заключено с правительством Кемеровской области — Кузбасса.

С правительством Чукотского автономного округа будет заключено соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, с правительством Тверской области – в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Уполномоченные представители Минпрома, Минспорта и Государственного комитета по стандартизации будут ответственны за подписание данных соглашений.

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