Власти Беларуси заключат соглашения с тремя российскими регионами

Правительство Беларуси заключит соглашения с тремя российскими регионами. Это следует из постановления Совмина № 333 от 13 июня 2025 года.

Согласно документу, решение о заключении соглашений принято на основе предложений Минпрома, Минспорта и Госстандарта.

В частности, соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах будет заключено с правительством Кемеровской области — Кузбасса.

С правительством Чукотского автономного округа будет заключено соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, с правительством Тверской области – в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Уполномоченные представители Минпрома, Минспорта и Государственного комитета по стандартизации будут ответственны за подписание данных соглашений.