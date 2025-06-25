Казахстан и Кыргызстан тоже подключат к системе обмена данными автоконтроля ЕАЭС

К системе информационного обеспечения автомобильного контроля на внешней границе ЕАЭС подключат Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Уточняется, что при въезде грузового автотранспорта на территорию ЕАЭС ранее запущен процесс общей интегрированной системы, которая является частью интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли союза.

Процедура обеспечивает обмен сведениями результатов транспортного контроля, включая информацию об оплате сборов, устранении нарушений в режиме реального времени и штрафах.

Беларусь и Россия уже приступили к полноценной работе в сфере транспортного контроля и осуществили более 800 транзакций.

Планируется, что до конца года к системе подключатся также Казахстан и Кыргызстан.