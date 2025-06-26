Украина и Россия провели очередной обмен пленными

В четверг, 26 июня, состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, возвращены воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

"Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", -написал Зеленский.

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что это этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. Удалось вернуть домой группу защитников младше 25 лет, а также военных, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

Минобороны РФ также сообщило про очередной раунд обмена военнопленными.

Как и ранее, российские военные находятся на территории Беларуси, где им "оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь".

Напомним, Украина и РФ обменивались группами пленных 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.