Последнее обновление: 02.09.2024 12:51

США выделят $800 млн для восстановления украинской энергетики

США выделят $800 млн для восстановления украинской энергетики. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы глубоко благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также пакет финансирования в размере $800 млн для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров", - написала Свириденко.

В рамках визита в США она встретилась с заместителем министра энергетики США Дэвидом Турком, основной темой разговора было восстановление энергетики.



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