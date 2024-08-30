Китай инвестировал более $6,1 млрд в крупные вычислительные центры

К концу июня 2024 года Китай напрямую инвестировал более 43,5 млрд юаней (около $6,1 млрд) в строительство восьми вычислительных центров, являющихся частью мегапроекта по обработке данных под названием "Восточные данные, западные вычисления". Об этом сообщил официальный представитель Государственного управления данных КНР Лю Лехун.

Он отметил, что общий объем инвестиций в строительство таких центров превысил 200 млрд юаней, а количество серверных стоек для центров обработки данных превысило 1,95 млн.

Будучи ключевым элементом цифровой инфраструктуры Китая, проект направлен на развитие потенциала внутренних регионов в области хранения и обработки данных, передаваемых из экономически развитых восточных районов.

В рамках проекта, стартовавшего в 2022 году, полным ходом продвигается строительство восьми национальных вычислительных центров. Кроме того, в ходе его реализации власти страны также планирует создать 10 национальных кластеров центров обработки данных.

Поскольку вычислительные мощности представляют собой производительные силы нового качества в эпоху цифровой экономики, Лю Лехун отметил, что в течение следующих двух-трех лет Китай будет стимулировать города к экспериментальному использованию различных технических путей с целью поиска наилучшего решения для создания национальной инфраструктуры данных.

Китайские власти намерены к концу 2025 года создать предварительную комплексную систему инфраструктуры вычислительных мощностей, пишет Синьхуа.