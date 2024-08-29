Большинство кредиторов поддержали реструктуризацию внешнего долга Украины

Почти все держатели украинских еврооблигаций поддержали реструктуризацию долга Украины, что сэкономит миллиарды долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Более 97% держателей еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины", - говорится в сообщении.

Соглашение позволит Украине сэкономить $11,4 млрд на обслуживании долга в течение следующих трех лет и $22,75 млрд до 2033 года.

Сэкономленные средства в условиях военного положения будут направлены на финансирование сектора безопасности и обороны.