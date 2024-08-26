Последнее обновление: 26.08.2024 17:04

Польша заявила о нарушении ее границ "воздушным объектом" во время утренней атаки РФ

В польской армии заявили о нарушении воздушного пространства страны во время ракетно-дроновой атаки России против Украины утром 26 августа. Об этом сообщает RMF24.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что во время утренней воздушной атаки России по украинским городам "воздушный объект" залетел на территорию Польши в районе украинского Червонограда, и что это не ракета. Такое объявление сделали около 13:00 по польскому времени.

Генерал Мацей Клещ заявил, что, вероятно, речь идет о беспилотнике, поиски которого на польской территории еще продолжаются.

Он предположил, что беспилотник мог упасть в районе городка Тышовце – с польской стороны от Червонограда и Сокаля. Городок расположен примерно в 30 километрах от границы Польши с Украиной.

Польша снова поднимала военную авиацию во время массированной ракетной атаки РФ утром 26 августа.



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