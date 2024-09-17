Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и РФ о серийном производстве самолета «Освей»

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, целью соглашения является определение условий и порядка реализации совместного проекта по разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей», комплектующих изделий к нему в интересах национальной безопасности и технологического суверенитета Республики Беларусь и Российской Федерации.

В соответствии с положениями соглашения уполномоченными органами (государственными заказчиками) государств Сторон, ответственными за реализацию опытно-конструкторской работы по разработке самолета «Освей», определены Государственный военно-промышленный комитет Беларуси и Министерство промышленности и торговли РФ, головным исполнителем с российской стороны — АО «Уральский завод гражданской авиации», соисполнителем от белорусской стороны — ОАО «558 Авиационный ремонтный завод».

Взаимодействие сторон по вопросам сертификации и летной годности будет осуществляться через уполномоченные органы Сторон: от белорусской стороны — Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, от российской стороны — Федеральным агентством воздушного транспорта Министерства транспорта.

«Ратификация соглашения будет способствовать укреплению белорусско-российского военно-промышленного сотрудничества и положит начало реализации в ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (Барановичи) инвестиционного проекта по созданию производства самолетов, деталей и сборочных единиц, технологической оснастки в рамках промышленной кооперации с авиастроительными предприятиями Российской Федерации по программам разработки и производства самолетной техники», - говорится в комментарии.