Министерство обороны России утверждает, что в течение двух суток в результате контрнаступления в Курской области на позиции ВСУ «освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь».

Кроме того, согласно сводке, «отражены две контратаки противника» в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также «сорвана попытка атаки» в направлении населенного пункта Ольговка.

Российские и украинские Telegram-каналы начали сообщать о наступлении российских военных в Курской области, в которую в начале августа вторглись ВСУ, вечером 10 сентября.

В частности, украинский проект Deep State сообщал, что российские военные «начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки».

Россия смогла переправить бронетанковые силы через реку Сейм, несмотря на украинские удары по мостам, писал американский военный эксперт Роб Ли.

Российские Telegram-каналы утверждали, что армия РФ быстро продвигается на восток, в результате чего ей удалось освободить в Кореневском районе Курской области.