РФ за минувшие сутки атаковала энергообъекты в шести областях Украины

За минувшие сутки под российские обстрелы попала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

В Донецкой области во время воздушной тревоги отключались воздушные линии, в результате чего обесточились несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты. На момент инцидента всего в шахтах находилось 277 работников, все выведены на поверхность. Питание восстановлено.

В Запорожской области в результате боевых действий повреждена воздушная линия. Потребители не обесточивались.

В Одесской области из-за боевых действий выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители.

В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры, во время тушения пожара выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.