Ратифицировано соглашение Беларуси и России о порядке признания электронной подписи

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, соглашение устанавливает возможность признания одной стороной электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе, созданной (выработанной) в соответствии с законодательством государства другой стороны.

В частности, Соглашением определяются принципы, условия и порядок признания электронной цифровой подписи в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии, а также предусматривается проверка действительности указанной подписи и порядок формирования квитанций доверенной третьей стороны (предназначенных для подтверждения результата проверки электронной подписи (электронной цифровой подписи).