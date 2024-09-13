Последнее обновление: 13.09.2024 17:59

Украина и Россия обменялись пленными

Украина вернула 49 своих граждан. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Россия получила в обмен 49 военнослужащих, большая часть из которых — срочники, попавшие в плен в Курской области. С российской стороны официального подтверждения пока нет.

По словам Зеленского, в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничной службы, а также гражданские лица.

«Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», - написал Зеленский.

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